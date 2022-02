Rissa a destra, Giorgia Meloni: "Non temo l'isolamento, spero in un governo a trazione Fratelli d'Italia"

globalist

7 Febbraio 2022 - 18.38

Sovranisti che, da bravi sovranisti, si accoltellano metaforicamente gli uni con gli altri. Moderati che vorrebbero fare i moderati ma alla fine restano abbarbicati ai sovranisti, anche se più per necessità che per convinzione.



Dopo la batosta del Quirinale la destra Italiana è in piena crisi diservi.

“Non mi interessano le beghe, però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza di centrodestra e l’alleanza di governo con il Pd e il Movimento Cinquestelle scelgono la seconda. Fratelli d’Italia è lì, ha sempre difeso i valori del centrodestra, i partiti e le persone saranno nostri alleati sulla base di quanto dimostreranno o si prenderanno l’impegno di scegliere di rappresentare questa metà campo piuttosto che rincorrere le sirene della sinistra delle tasse, dell’immigrazione, della burocrazia che noi dovremmo osteggiare”.

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un’intervista al direttore di Rainews 24, Paolo Petrecca.

“Il rischio isolamento” per Fratelli d’Italia “non lo vedo molto, perché – ha spiegato la leader di Fdi – parliamo del modello Le Pen, ma parliamo di sistemi che non conosciamo facendo finta di conoscere. L’isolamento di Marine Le Pen in Francia, che comunque non è alleata mia è alleata di Salvini in Europa, si può ottenere con quel sistema e quella legge elettorale”.

“Qui, se anche si facesse il proporzionale, che io combatterò, se gli italiani ci daranno il consenso che io spero di meritare, comunque ha concluso Meloni- ci sarà la possibilità di fare un Governo a trazione Fratelli d’Italia”.