Salvini, 'vendetta' su Toti: destabilizzare la giunta della Liguria dopo la rottura nel voto al Quirinale

globalist

2 Febbraio 2022 - 11.02

Preroll

Salvini (e la Lega) contro Toti: e adesso dopo la ‘rottura’ sul Quirinale è partito l’attacco al presidente della regione Liguria che sta spingendo per un polo centrista distinto (e forse distante) dai sovranisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel mezzo la giunta della Liguria che potrebbe uscirne destabilizzata.

Middle placement Mobile

“Mi definisce Superman? E io lo ringrazio”: Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leaer di Coraggio Italia, in un intervista al Corriere della Sera, risponde alle accuse del leader della Lega Matteo Salvini dopo la debaclè del centro destra nella scelta del candidato alla presidenza della Repubblica. Toti non ci sta e respinge le critiche ricevute anche da altri dirigenti del Carroccio che lo accusano di avere accentrato troppo ruoli tra cui anche il controllo dell’assessorato alla Sanità della Regione Liguria.

Dynamic 1

“Fra pagare ai liguri scelte romane non credo sia opportuno per un partito di governo importante come la Lega”, afferma Toti. E aggiunge: “Fu la Lega a chiedere alla presidenza di farsi carico dell’assessorato perché insoddisfatta della precedente gestione leghista della sanità”.