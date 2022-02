Rissa a destra: Berlusconi arrabbiato vuole chiudere a Meloni le porte di Mediaset

globalist

2 Febbraio 2022 - 19.23

La destra è scoppiata: i vecchi rancori tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sono esplosi nuovamente dopo l’elezione di Sergio Mattarella e adesso il partito di Berlusconi starebbe, secondo indiscrezioni, lanciando un’anatema televisivo contro Giorgia Meloni. L’ordine di scuderia sarebbe che FdI non è più gradita negli studi Mediaset.

Per capire cosa sta succedendo, bisogna avvolgere il nastro e risentire le parole pronunciate dalla Meloni sul Cav il 31 gennaio scorso ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, in particolare un passaggio ‘(”A Berlusconi non gli devo nulla”), che non sarebbero affatto piaciute allo stesso Silvio Berlusconi, scatenando più di qualche malumore tra gli azzurri.

Secondo voci circolate con insistenza in Transatlantico, a Montecitorio, il malumore forzista sarebbe cresciuto al punto di tener fuori dagli studi televisivi del Biscione, per ora, gli esponenti di Fdi. Raccontano, a tal proposito, ma si tratta solo di rumors, che siano stata annullate due ‘partecipazioni’ di parlamentari meloniani previste per oggi, una a ‘Zona Bianca’ e l’altra a ‘Dritto e Rovescio’.

Dalle parti di via della Scrofa non trapela nulla. A parlare via Twitter per smentire questi retroscena smorzare i toni della polemica è solo Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, ma da tempo, come lui va sempre ripetendo a tutti, fuori dalla politica attiva: “Siccome conosco Berlusconi da molti anni, sono certo che lui non farebbe mai una cosa simile. Anche perché Mediaset ha sempre ospitato pure i nemici veri del Cavaliere”.