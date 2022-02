Sanremo, Fratelli d'Italia protesta contro Saviano: "No alla telepredica progressista"

globalist

1 Febbraio 2022 - 14.18

Questa sera partirà il Festival di Sanremo in diretta su Rai 1 e tra gli ospiti figurerà Roberto Saviano. Ovviamente la destra non ha perso tempo per polemizzare anche su questa cosa.

“La presenza di Saviano a Sanremo per parlare dei 30 anni dalla strage di Capaci è un oltraggio al tema stesso. Cosa c’entra la presenza di un autore che ha creato una vera e propria mitopoiesi in prodotti seriali e letterari della criminalità organizzata producendo sfilze di antieroi come in Gomorra e Zero con il ricordo di Falcone? Ha lucrato sulla mitopoiesi della mafia. Sanremo è un festival nazionalpopolare che tutti amiamo, non possiamo permettere che si trasformi nel Festival della telepredica progressista. Presenteremo un quesito all’Ad e al Presidente Rai per chiedere quali iniziative intendano adottare per garantire l’esclusione di Saviano dal Festival di Sanremo e l’invito verso magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine che tutti i giorni fanno vera antimafia sul territorio, senza ingaggi milionari”.

Così il deputato responsabile Cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.