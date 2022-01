Quirinale, Ricci (Pd): "Salvini voleva fare il king maker ma con le sue forzature ha combinato un disastro"

globalist

Mattarella al Quirinale e Berlusconi a casa: è stato un successo date le condizioni difficili. Ed è stato anche un disastro della destra che ha cercato solo di dare spallate.

“Gli italiani hanno tirato un sospiro di sollievo con l’elezione di Mattarella, che insieme a Draghi continuerà a dare grande forza all’Italia”. A dirlo è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, intervistato da Radio Immagina.

“Sono le due figure più unitarie e autorevoli – aggiunge il presidente della Lega delle Autonomie locali – e sebbene la scorsa settimana abbiamo assistito a uno spettacolo non edificante e spesso avvilente, non possiamo non vedere dei vincitori e dei vinti. Il Partito democratico ha tenuto una linea di responsabilità e unitaria avendo solo il 12 percento dei parlamentari. È stato anche abile, a mio parere, e alla fine ha contribuito a un risultato importante per il Paese. Chi invece ha voluto fare il king maker ha combinato un disastro – sottolinea ancora l’esponente dem – a iniziare da Salvini, che ha provato a fare tutte le forzature possibili per poi essere costretto, alla fine, a tornare al punto di partenza”. Il centrodestra ha fatto un grande pasticcio per una settimana e se avessero ascoltato gli appelli che abbiamo lanciato da subito per una figura super partes e autorevole – conclude – saremmo potuti arrivare a questa soluzione probabilmente già dalla prima votazione”.