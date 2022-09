Il Pd torna a guardarsi l'ombelico e a parlare di Congresso. Ricci: "Io candidato? Ci sto pensando"

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 11.17

Io candidato alla segreteria del Pd? «Ci sto pensando. Sento la responsabilità come tutti di non potermi sottrarre». Lo ha detto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci PD, a 24 Mattino su Radio 24. «Tanti amministratori mi dicono che è l’ora dei sindaci, che è l’ora della provincia italiana, quella provincia nella quale purtroppo negli ultimi anni abbiamo perso ed è l’ora di chi sul suo territorio è riuscito a costruire il campo largo: nella mia città da due anni ho allargato la giunta ai 5Stelle e le cose stanno andando bene», aggiunge.

Ricci aggiunge che però «il tempo dei nomi non è di oggi, ancora non sappiamo quali saranno le regole del congresso. Io penso che non basterà neanche il congresso penso che occorrerà una fase costituente, aperta probabilmente dovremmo andare anche oltre il Partito Democratico provare a pensare un rinnovamento vero del nostro soggetto politico, sia dal punto di vista dei contenuti del linguaggio e dell’organizzazione. Sarà un lavoro non facile, in salita e però di certo io darò il mio contributo. Mi sento la responsabilità come tutti di non potermi sottrarre in questo momento».