Serracchiani rivela: "Puntavamo su Mattarella, l'alleanza con M5s non è in discussione"

30 Gennaio 2022

Il Pd voleva Mattarella esattamente come gran parte del M5s. E alla fine così è andata anche se c’è stata qualche fibrillazione.

“La strategia del Pd è stata far salire i voti per il presidente Sergio Mattarella quotidianamente ad ogni votazione e lo abbiamo fatto con maggior evidenza quando si è trattato di votare per la presidente del Senato Casellati”. Così a capogruppo PD alla Camera Debora Serracchiani ospite del Caffè della domenica di Maria Latella a Radio24.

“Si è trattato di una tattica parlamentare che si è rilevata preziosa e utile e che ci ha permesso di tenere alto il nome di Mattarella”, ha aggiunto Serracchiani.

“L’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non è in discussione, anzi l’elezione del presidente della Repubblica l’ha rafforzata. Ci sono state tensioni ma da parte di Giuseppe Conte c’è sempre stata franchezza”. Infine sul governo: “Non si scarichino le tensioni dei singoli partiti sul governo”.