Quirinale, Salvini risponde a Letta: "Lavoro a una proposta di centrodestra"

globalist

27 Gennaio 2022

Preroll

Salvini continua ad ostentare sicurezza e vuole tenere il boccino della situazione, anche se qualcosa gli sta sfuggendo di mano. Infatti, seppur mai votata, è sfiorita la candidatura di Casellati per mancanza di voti e molto probabilmente sarà così se non si trova un accordo su un nome anche con l’altra parte politica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Io lavoro a una proposta di centrodestra”. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini. “Leggo tanti nomi interessanti, che non sono di centrodestra”, ha detto il segretario leghista rispondendo a chi gli chiede della rosa Draghi-Belloni-Casini per il Quirinale. In particolare, per Salvini, Draghi è “prezioso alla guida del governo”. “Continuo a ritenere – lo ritenevo ieri, lo ritengo oggi, e lo riterro’ domani – che Draghi sia prezioso alla guida del governo. E’ prezioso lì dove e'”.

Middle placement Mobile

Nel centrodestra “abbiamo dei nomi di assoluto livello. Non penso che il centrodestra, che rappresenta decine di milioni di italiani, debba dimostrare niente a nessuno e che solo a sinistra ci siano profili morali, istituzionali in grado di aspirare alla piu’ alta carica dello Stato. La via maestra rimane sempre quella che i numeri e il consenso popolare e trent’anni di storia politica ci chiedono. E’ trent’anni che la sinistra propone dispone e impone sul Quirinale”, ha aggiunto Salvini.

Dynamic 1

“Sicuramente non sarò io a proporre, a nome del centrodestra, profili di assoluta rilevanza ma di chiara espressione di sinistra”, ha aggiunto Salvini.