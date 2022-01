globalist

26 Gennaio 2022

Luca Ciriani e poi Alberto Balboni, Claudio Barbaro e Nicola Calandrini sono i quattro senatori di Fdi che non stanno votando nell’Aula di Montecitorio, dove è in corso la terza votazione per eleggere il Capo dello Stato.

Pur chiamati, i quattro senatori del partito di Giorgia Meloni, non hanno risposto alla prima chiamata. All’ingresso dell’aula staziona il senatore La Pietra: “Mi hanno messo a me a controllare che i nostri non entrino. Dicono che sono persuasivo…”, ha spiegato.