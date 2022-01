Boccia (Pd): "Riproviamo con Draghi" ma Giorgetti (Lega) frena: "In troppi non sono d'accordo"

globalist

26 Gennaio 2022

Il deputato e responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia a Radio Immagina ha parlato, in ottica Quirinale, di una possibile costruzione di una soluzione attorno a Draghi.

“Abbiamo ribadito più volte che per quanto ci riguarda il solco tracciato dal presidente Mattarella era la nostra stella polare e gli avremmo chiesto molto volentieri di restare. Cosi come abbiamo provato e continuiamo a provare a costruire una soluzione che metta in sicurezza le istituzioni il Paese attorno alla figura del presidente Draghi”. Lo ha detto “Poi si va in mare aperto dove si devono trovare i voti di tutti altrimenti il presidente della Repubblica non viene eletto”, ha aggiunto Boccia.

Giorgetti: Draghi? Dicono nessuno voglia votarlo

“Dicono che nessuno lo vuole votare. Quindi, se nessuno lo vota, è difficile che diventi presidente”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, risponde a ‘Fanpage.it’ e ‘Fattoquotidiano.it’ che gli chiedono se Mario Draghi abbia ancora possibilità di essere eletto presidente della Repubblica. E Pierferdinando Casini? “Eh Casini … quando c’è casino …”.