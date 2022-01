Berlusconi, sfumato il sogno di diventare Capo dello Stato torna in ospedale per un'infezione

globalist

26 Gennaio 2022

Dopo aver rinviata per l’ennesima volta la proprio udienza ed aver ritirato la candidatura per la corsa al Colle ora Silvio Berlusconi ha fatto sapere di essere ancora ricoverato al San Raffaele.

Lo ha riportato il Corriere della Sera, scrivendo che dall’ospedale milanese trapela pochissimo. “La degenza è obbligata ancora non si sa per quanti giorni perché il leader azzurro soffrirebbe anche di un’infezione, ma le sue condizioni non sono considerate gravi: ‘Sta abbastanza bene’, dice chi gli sta vicino. Ma sicuramente è l’umore ad essere dei peggiori” dopo la candidatura ritirata a presidente della Repubblica

Per il leader di Forza Italia pochissime visite: solo familiari e gli amici di sempre. “Ieri per due volte la figlia Marina è andata a fargli compagnia, di mattina e di pomeriggio, e come nei giorni precedenti si è presentato Fedele Confalonieri e infine è stato il turno di Niccolò Ghedini. Sempre presente, pare, la compagna Marta Fascina. E il collegamento indiretto con Roma, perché comunque Berlusconi quello che succede nel Palazzo lo sa”, ha scritto il Corriere.