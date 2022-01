Angela Raffa (M5s) la più giovane grande elettrice: "Il mio candidato ideale per il Quirinale è Bersani"

globalist

24 Gennaio 2022

Una nota di colore, visto che tra gli eletti grillini ci sono molti cuori che battono a sinistra.

“Sicuramente essere la più giovane del Parlamento alla mia prima legislatura è una grande emozione”, ha detto la deputata grillina Angela Raffa, la più giovane tra i grandi elettori chiamati a votare il nuovo Capo dello Stato.

“E’ un grande privilegio – sottolinea – poter votare per eleggere il Presidente della Repubblica. L’Istituzione del nostro Paese più amata. Quella che ha tenuto insieme la nazione nel mare in tempesta dei cambiamenti politici e delle crisi. Però non sbagliatevi. Io sono consapevole del mio ruolo e del mio compito, non sarà l’emozione a guidare il mio voto. Il nostro obbiettivo è chiaro, Giuseppe Conte ha pieno mandato a rappresentarci nelle trattative per tenere alta l’asticella e dare al Paese un presidente che rappresenti al meglio l’unità nazionale”.

A chi le chiede quali siano i suoi candidati ideali, l’esponente M5S risponde: “Bersani, Riccardi, Severino (in stretto ordine alfabetico). Però le mie preferenze sono una mera nota di colore. Ribadisco che al momento della votazione saremo uniti e compatti e la trattativa la conduce Conte”, conclude Raffa.