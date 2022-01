Berlusconi non riesce a raggiungere l'uva del Quirinale, la liquida come acerba e batte in ritirata

Nuccio Fava

23 Gennaio 2022

Come nella favola antica (la volpe e l’uva, ndr) non potendo raggiungere il grappolo d’uva lo liquida come acerbo e batte in ritirata. Una pagina brutta e squallida senza precedenti in questa forma, nelle votazioni per l’elezione del capo dello Stato.

È vero che Berlusconi resta un personaggio unico e non deve essere facile fare i conti con lui Tuttavia esponenti politici come Salvini e Meloni non avrebbero dovuto assecondare l’impudenza e l’imprudenza del Cavaliere al di là del buonsenso e del ridicolo. Il centro destra osannato come compatto e uniformemente convinto della strategia da seguire si è mostrato in balia di un vecchio signore prepotente e confuso e che ha rischiato comunque di accrescere incertezza e tensioni in un panorama politicamente già difficile in occasione dell’elezione del successore di Mattarella .

La vicenda avrà sicuramente ripercussioni dentro il centro destra e riverberi possibili anche sul governo Draghi e il suo futuro. Invece dovrebbero essere ormai fuori orizzonte plausibile le tentazioni di elezioni anticipate con interruzione prematura della legislatura.

Paradossalmente l’uscita di scena , come inevitabile di Berlusconi, può rappresentare un contributo della soluzione delle questioni collegate al Quirinale. Serve però apertura e generosità, senza tentazioni di rivalsa o strumentalizzazione che aggraverebbero i problemi da affrontare.

L’obbiettivo dovrebbe ormai essere chiaro a tutti: l’elezione di un presidente di alto profilo come di dice, accettato da tutti cioè dalla convergenza di entrambi i campi sia di destra che di sinistra, magari fin dalle prime votazioni. Ne sarebbe sicuramente felice anche il presidente Mattarella osservando in tv le sedute dalla sua casa di Palermo.