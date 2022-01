A Forza Italia festival degli adulatori: "Berlusconi non ha fatto un passo indietro ma in avanti"

globalist

Berlusconi al Quirinale: ci vuole un bel coraggio nel far passare il fallimento del mercato delle vacche per una vittoria e il crollo dell’ambizione di un megalomane in una scelta responsabile.

Così sui social Sestino Giacomoni, coordinatore dei coordinatori regionali di Forza Italia esce allo scoperto come adulatore del cavaliere: “Gli stolti guardando il dito parlano di rinuncia e di passo indietro del presidente Berlusconi, mentre i più saggi, vedendo la luna, hanno compreso che il presidente ha fatto un passo avanti nell’interesse del Paese, dimostrando ancora una volta la sua statura e la sua lungimiranza. Nessun passo indietro, ma un balzo in avanti ‘sulla strada della responsabilità Nazionale’ e della stabilità politica, in questo difficile momento. La scelta del presidente Berlusconi è sicuramente la miglior risposta agli odiatori di professione anche se personalmente ritengo sia una grande occasione persa per il nostro Paese. Oggi più che mai sono fiero di essere, da oltre 20 anni, uno dei più stretti collaboratori del presidente”.