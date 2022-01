Fassino (Pd) pronto ad alzare bandiera bianca: "Per il Quirinale va bene una personalità di centrodestra"

globalist

22 Gennaio 2022

Fassino ce lo ricordiamo bene: sempre pronto a fare un passo indietro e pronto a farlo anche adesso di fronte a una destra estremista, xenofoba e anti-Europea guidata da Salvini e Meloni e una destra sedicente moderati guidata da un personaggio improbabile come Berlusconi che dopo aver trasformato l’elezione del Quirinale in una televendita ha persino chetto che nel 1994 ha salvato l’Italia da un regime autoritario (chiamando in causa anche lo stesso Fassino).

Per il dopo Mattarella “potrebbe anche essere una personalità proposta dal centrodestra. Purché sia il garante di tutti, non il rappresentante di una parte. Per noi Berlusconi resta irricevibile, così come candidature di destra politicamente troppo qualificate”.

Così Piero Fassino (Pd) in un’intervista a Il Foglio.

E sull’idea di Mario Draghi al Quirinale dice “E` tra le ipotesi possibili, ma il premier va preservato dal rischio di essere trascinato al buio nella conta parlamentare. Va prima definito un patto che includa il presidente della Repubblica e una garanzia di continuità del governo”.