Covid, in Polonia nuovo record di contagi mentre gli scienziati accusano il governo di essere compiacente verso i no-vax

22 Gennaio 2022

La pandemia non dà tregua nemmeno nel nord Europa: secondo giorno consecutivo di record di contagi covid in Polonia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40.876 nuovi casi. I decessi sono 193. In questo paese di quasi 38 milioni di abitanti, dall’inizio della pandemia si sono già registrati 4,4 milioni di contagi e 104mila morti, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Pap.

La settimana scorsa ben 13 dei 17 membri del Consiglio Medico si sono dimessi per protesta contro le politiche anticovid del governo, ritenute troppo lassiste e compiacenti verso il mondo no vax.

Nel paese non viene richiesto alcun green pass per accedere ai luoghi pubblici.