Berlusconi al Quirinale: il 'padrone' prende tempo per fare il bilancio del 'mercato' e non scioglie la riserva

22 Gennaio 2022

Con l’arrivo di altre due ex M5s forse si sente più galvanizzato nel tentativo di diventare presidente della Repubblica e gettare l’Italia nel ridicolo internazionale.

Silvio Berlusconi non ha ancora deciso di sciogliere la riserva sul Quirinale. Lo ha riferito lo stesso leader di Forza Italia nel corso dello zoom con i tre ministri, i sottosegretari e vertici di Fi.

No a Draghi al Quirinale

“La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi, dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere né rimpasti, né nuovi ingressi”.

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani all’incontro via zoom con Berlusconi. Inoltre, aggiunge Tajani “non è possibile accettare la ghettizzazione della sinistra nei confronti dei candidati del centrodestra”.

Berlusconi dovrebbe sciogliere la riserva, ossia vedere se la sua ‘campagna acquisti, (una indecenza mai vista per l’elezione di un capo dello stato) avrà portato frutto o meno.

Gli scenari

A tre giorni dal primo voto per il Quirinale, dunque, i partiti provano a trovare l’accordo che tenga insieme il Colle, Palazzo Chigi e la legislatura. Gli scenari possibili sono ancora tanti, ma che il clima sia cambiato lo dimostrano anche le parole di Salvini: “Non vogliamo fare colpi di mano, non è neanche mio interesse culturalmente. In questo momento è meglio dialogare, e io sto incontrando tutti, davvero tutti”. Il segretario della Lega rivendica ancora per il Centrodestra il diritto ad avanzare una proposta, o magari “più proposte”, una rosa di nomi.

Salvini ha contattato tutti i leader politici

Salvini ha contattato tutti i leader (a partire da quelli della maggioranza che sostiene il governo Draghi) per avvisarli del vertice di Centrodestra. “Lavori in corso”, ha scritto il segretario della Lega, che poco prima – confrontandosi con Berlusconi e Meloni – aveva condiviso ancora una volta la necessità di un Centrodestra unito e compatto. La coalizione, rivendica Salvini, avrà “l’onore e l’onere” di proporre per il Colle una candidatura “di alto profilo”.