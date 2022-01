Tra Netanyahu e Berlusconi fu amore a prima vista. E oggi..

Umberto De Giovannangeli

21 Gennaio 2022

I due si sono subito piaciuti. Un amore a prima vista, quello tra Bibi e Silvio. Il “Re” e il Cavaliere. Benjamin “Bibi” Netanyahu e Silvio Berlusconi. Chi scrive ha avuto modo di resocontare le tante volte in cui i due si sono incontrati in qualità di premier, l’uno d’Israele, l’altro dell’Italia. A Roma come a Gerusalemme. Di certo, non c’era da annoiarsi: la loro sintonia personale superava quella politica, che pure era strabordante.

A far scattare la scintilla non era stata la politica estera né una particolare attenzione da parte di Berlusconi alle vicende mediorientali. Certo, il Cavaliere si è sempre dichiarato “amico d’Israele” ma lui, si sa, era un po’ amico di tutti nel mondo, anche di Putin, di Gheddafi, di Mubarak e satrapi elencando. No, l’amore nasce da altre cose. Dal sentirsi “unti dal signore”, ad esempio. Al di sopra di tutto e tutti. E poi l’avversione verso i giudici, considerare le indagini della magistratura come complotti orditi da certi poteri forti che non accettavano il verdetto del popolo. In questo il duo si fa trio, con l’ingresso dell’amico Donald, al secolo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti alla ricerca di una vendetta nei confronti di quel comunista di Biden e di quei ladri di voti dei Dem americani. Il duo-trio è accomunato da una paranoia complotitista e da una visione manichea delle vicende che li riguardano. Per Bibi, Silvio e Donald non esistono sfumature di grigio: solo bianco e neo. Il Torto e la Ragione, i Buoni e i Cattivi, e loro, naturalmente, sono sempre a capotavola. Di certo non è il narcisismo a far loro difetto. Quello lo hanno in abbondanza.

Amore a prima vista

Bibi e Silvio sono due combattenti, su questo, come si suol dire, non ci piove. E ancora oggi meditano rivincite, o per meglio dire vendette,accarezzano sogni ad alta quota istituzionale. Netanyahu, il ritorno alla guida d’Israele, lui che è stato il Primo ministro più longevo nella storia dello Stato ebraico. Quanto a Berlusconi, non fa mistero di vedersi bene, molto bene, al Quirinale.

Queste assonanze tornano alla mente con la lettura di uno scritto di straordinaria fattura giornalistica di una delle firme di punta di Haaretz: Yossi Verter.

Scrive Verter: 2L’ipotesi di lavoro nell’ufficio del Procuratore di Stato questo fine settimana è che un patteggiamento con il leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu, anche se tarderà, arriverà sicuramente. Arriverà perché con il passare dei giorni la situazione legale dell’ex primo ministro sta solo peggiorando, non rafforzandosi, nonostante le favole diffuse dai suoi messaggeri bibisti. Il miglior risultato possibile in cui può sperare, se il suo processo continua, è una condanna per le due accuse di frode e violazione della fiducia. Figure pubbliche meno importanti di lui sono state mandate in prigione per reati simili. La Corte Suprema, alla cui porta si arrotolerà la decisione finale, tende ad essere dura con ministri di gabinetto, baroni e grandi. Una condanna per corruzione, se ci fosse, lo manderebbe a 76 o 77 anni nell’ala 10 della prigione di Maasiyahu, la struttura di massima sicurezza vicino a Ramle, per diversi anni. Lì troverà la tabella dei giorni rimanenti graffiata sul muro dal suo predecessore Ehud Olmert. Ancora una volta, ha raggiunto la giusta conclusione, ma troppo tardi e in modo poco elegante. La procrastinazione cronica che ha caratterizzato le sue mosse negli ultimi anni ha lavorato ancora una volta a suo danno. Il momento giusto per tagliare le perdite e avviarsi verso una comoda vita da multimilionario, ricercato conferenziere e statista con una reputazione internazionale sarebbe stato nel 2017, dopo che il caso 1000 fosse venuto al mondo. Da allora, ha perso innumerevoli vie d’uscita, aspettando, come in una commedia di Samuel Beckett, Godot. Quando i suoi sostenitori lo hanno esortato ad offrire all’accusa un patteggiamento, li ha cacciati con rabbia giù dalle scale.

Ora si contorce, come disse una volta Rafael Eitan, come “uno scarafaggio drogato in una bottiglia”. Fa la corte al procuratore generale Avichai Mendelblit, implorando un accordo che avrebbe potuto ottenere ad un prezzo molto più basso.

Un patteggiamento richiede una grande fiducia tra le parti, insieme alla totale segretezza. Certamente nel caso di un mega-profilo pubblico.

Prendi il presidente di Shas Arye Dery: La notizia dell’accordo tra lui e l’ufficio del procuratore è stata rivelata solo di recente dopo mesi di colloqui segreti. Lo stesso vale per il membro del Likud Knesset Haim Katz. Una riformulazione dell’accusa, certamente complessa come quella che riunisce i tre casi di Netanyahu, richiede molte settimane. L’accusa è interessata a dipingere le accuse rimanenti con le tinte più agghiaccianti possibili. La difesa è interessata all’esatto contrario. Ma con il battibecco solo nelle sue fasi iniziali e tutto è già sotto gli occhi di tutti (per inciso, dove sono le tende a casa dell’avvocato Boaz Ben Zur?), il livello di durezza sta salendo alle stelle. Le critiche, da entrambe le parti, stanno diventando sempre più forti. Ostacoli e dossi sulla strada che non esistevano nella situazione di segretezza stanno trasformando il processo super-sensibile nel teatro dell’assurdo.

“Netanyahu è venuto in ginocchio”, dice una fonte legale molto vicina al procuratore generale. “Non c’è una situazione simmetrica qui. Questa non è una causa civile tra due contendenti che cercano di raggiungere un accordo. Questo è lo Stato contro un imputato. Nonostante le raffiche di fake news che i cannoni umani di Netanyahu hanno sparato per mesi, il caso è lontano dal ‘crollo’. Tutto sommato, l’accusa si sente a suo agio con l’andamento del processo. Nel Caso 4000 ha bisogno di provare che Bibi in effetti ha modificato il sito Walla e in cambio ha dato benefici normativi ai suoi proprietari. La prima parte di questa equazione è stata stabilita da Ilan Yehoshua e Nir Hefetz; la seconda parte diventerà chiara dopo la testimonianza di Shlomo Filber, il secondo testimone dello Stato”.

Aspetta, aspetta, promettono i bibisti, Filber rovescerà il caso Bezeq-Walla una volta per tutte. Il suo cuore è con noi. Come Sansone nella Bibbia, farà crollare l’edificio dell’accusa su se stesso. Questo è un desiderio adorabile, ma separato dalla realtà. La testimonianza di Filber in tribunale sarà misurata in riferimento alla sua testimonianza filmata nelle stanze degli interrogatori della polizia. Se cambia idea e viene dichiarato testimone ostile, sarà possibile, con l’approvazione del banco dei giudici, presentare la testimonianza originale. L’accordo che era stato originariamente firmato con lui sarà revocato immediatamente e sarà presentata un’accusa contro di lui. Continuerà ad esprimere il suo entusiasmo per Netanyahu nei sondaggi e nei commenti che produce, e in tweet molto significativi.

La linea di fondo è semplice. Netanyahu sa che sta andando verso una condanna. I suoi avvocati esperti glielo stanno dicendo. Un altro testimone chiave che non è ancora stato chiamato (a causa della decisione dell’accusa di iniziare il processo con il Caso 4000) è Hadas Klein. Lei e le prove che fornirà da sole saranno sufficienti per una condanna certa nel Caso 1000. Inoltre, nell’archivio del corrotto dare-avere che ha dovuto amministrare, altre sorprese si sono nascoste per tutto il tempo, come abbiamo già capito.

“Se c’è qualcosa che Mendelblit non si aspettava in anticipo”, dice la fonte a lui vicina, “è il prolungamento del processo. L’infinita tolleranza che i giudici stanno mostrando nei confronti del team di difesa lo ha portato alla conclusione che una sentenza finale, post Corte Suprema, è una questione di cinque o sei anni. Il doppio di quanto aveva stimato all’inizio. Per allora ci saranno state almeno due elezioni. Netanyahu sarà autorizzato a candidarsi. Se riuscirà a formare un governo ciò significherà terra bruciata. Distruzione del Tempio. Questa è un’altra considerazione che lo sta guidando, non solo ‘pulire la scrivania’”.

Cosa c’è di buono per Berlusconi

Le condizioni di soglia che il procuratore generale uscente sta proponendo, dopo che è stato richiamato all’ordine sui procuratori nei casi contro Netanyahu, stanno rendendo i termini del patteggiamento proposto meno difficili da digerire, anche se causano bruciori di stomaco. Non c’è paragone tra lo schema attuale (come riportato su Haaretz giovedì da Netael Bendel) e la flaccida e vergognosa posizione iniziale di Mendelblit. Netanyahu dovrà ammettere il cuore dell’accusa nel Caso 4000, cioè accettare favori da Shaul Elovitch e aver ordinato all’allora direttore generale del Ministero delle Comunicazioni Shlomo Filber di concedere agevolazioni normative ai proprietari di Bezeq. Questa è corruzione, senza chiamarla corruzione. Accetterà una pena detentiva, da trasmutare in sette o nove mesi di servizio sociale e i suoi avvocati non si opporranno all’imposizione della turpitudine morale. Cioè, l’accusa sosterrà la turpitudine morale in tribunale e la difesa non la contesterà.

Poiché la probabilità di chiudere l’accordo entro nove giorni, prima che il procuratore generale vada in pensione, si avvicina allo zero, presumibilmente queste richieste guideranno anche il successore di Mendelblit. Saranno la base per qualsiasi accordo futuro. All’inizio della settimana, quando sembrava che da un momento all’altro avrebbero firmato, è sorta la questione di una grazia presidenziale. Il presidente Isaac Herzog, ha avvertito l’ex primo ministro Ehud Barak, potrebbe farlo e permettere a Netanyahu di tornare in politica. A quanto pare, non c’è motivo di preoccuparsi. Herzog non si considera un Babbo Natale della grazia. Prima di tutto, una richiesta di grazia deve attraversare un lungo percorso ad ostacoli che include la polizia, la Procura di Stato, il procuratore generale, la firma del ministro della giustizia e solo alla fine la firma del presidente. Possiamo supporre quali saranno le posizioni lungo tutto il percorso. La possibilità che Herzog, che fondamentalmente è una persona decente e soprattutto un formalista, decida il contrario è quasi inimmaginabile.

Per inciso, mentre il presidente apparentemente non può essere sottoposto a una petizione all’Alta Corte di Giustizia, una decisione di grazia può sicuramente essere appellata alla Corte Suprema nella sua veste di Alta Corte di Giustizia. In passato, la stessa istituzione ha approvato la grazia concessa a Chaim Herzog, il padre dell’attuale presidente, nel caso del Bus 300 del 1984, quando due dirottatori palestinesi furono catturati vivi dallo Shin Bet e poi uccisi. Un giudice dell’epoca, Aharon Barak, scrisse un’acuta opinione di dissenso. Lo stesso Barak che si è trovato nell’occhio del ciclone Netanyahu la scorsa settimana ed è stato sottoposto ad un brutto attacco, grondante di acredine, che gli ha attribuito il divorzio dalla realtà e un desiderio di attenzione. (Potrebbe esserci stata un po’ di confusione rispetto ai Barak). Tuttavia, la discussione di principio potrebbe avvenire, e sicuramente avverrà se la questione di una grazia per Netanyahu sarà mai all’ordine del giorno.

Inoltre, le persone che conoscono bene Herzog mi dicono: perché no? Dopo tutto, è chiaro che una grazia diventerà un’arma nelle mani del graziato, nella rimonta politica che sta pianificando. Guarda, dirà, il presidente che è venuto da sinistra pensa come me, che sono innocente. Herzog saprà quello che tutti sanno, cioè che Netanyahu vuole tornare ad essere il primo ministro per intraprendere una campagna di vendetta e di epurazioni contro le istituzioni giudiziarie e di polizia. Il massacro che commetterà nelle istituzioni della legge, se sarà eletto di nuovo, sarà iscritto nel nome del presidente che lo ha graziato, per una condanna eterna. Herzog è una brava persona e cerca il bene, ma è lontano dall’essere un idiota e non ha alcun interesse a commettere un suicidio pubblico per il bene di qualcuno. Netanyahu avrà più di 80 anni quando i sette anni di turpitudine morale saranno finiti. (Il conto alla rovescia inizia dal completamento del termine della punizione). Se è in forma e in buona salute, può tentare la fortuna. Guarda, il truffatore condannato ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi, che ha 85 anni, ha annunciato che si candida di nuovo alle elezioni. Dicono che ha una possibilità”.

Verter finisci qui.

Ma non l’amore (politico) tra Bibi e Silvio. Quello è destinato a durare.