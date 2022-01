Biancofiore: "Berlusconi al Quirinale? Ci crede davvero e poi l'aveva promesso alla mamma..."

globalist

20 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale? “Lui ci crede davvero e fa bene a perseguire questo obiettivo, mi disse che lo aveva promesso a mamma Rosa. Io gli direi di andare avanti comunque, glielo direi con affetto perché è la battaglia della sua vita”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata di Coraggio Italia Michaela Biancofiore.

Quindi un condannato per frode fiscale, sodale di condannati per prostituzione e di Dell’Utri condannato per mafia nonché colui che ha dato tre milioni di euro al senatore De Gregorio per lasciare Prodi e passare a destra dovrebbe diventare capo dello stato perché l’ha promesso alla mamma?