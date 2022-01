Rosy Bindi: "Io candidata di bandiera contro Berlusconi? Mi fa piacere questo attestato di affetto ma..."

globalist

19 Gennaio 2022

Lei sarebbe una grande presidente: ma la destra non la vuole e la detesta, i renziani la detestano, gli ex renziani del Pd non la amano e Vincenzo De Luca se l’è legata al dito da quando era presidente della Commissione antimafia.

Quindi non accadrà mai. Ma…

“Io candidata di bandiera contro Berlusconi? Mi fa piacere questo attestato di stima e affetto, me lo godo alla grande anche perché so che non accadrà mai. Uscire dall’aula è dimostrazione evidente di non disponibilità, ma non credo che ci arriveremo”.

A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è l’ex ministra e presidente Pd Rosy Bindi. La preoccupa la possibilità che il Cavaliere possa esser candidato al Colle?

“Sono un po’ meno preoccupata di qualche giorno fa ma anche solo l’averci pensato è grave. Prima si archivia questa pagina non edificante e prima si inizierà a lavorare per trovare una soluzione corretta”.

Lei comunque esclude ogni possibilità di candidarsi? “Direi di si”.