De Gregorio su Berlusconi (che lo pagò per lasciare Prodi): “Sa come convincere le persone”

globalist

19 Gennaio 2022

L’ex Senatore Sergio De Gregorio, che nel 2007 fu coinvolto nell’Operazione Libertà, la presunta ‘compravendita di senatori’ con la quale Berlusconi comprò alcuni parlamentari per assicurare la fine del Governo Prodi (vicenda per la quale De Gregorio fu condannato a 20 mesi), ha piena fiducia nelle possibilità dell’ex Cavaliere di salire al Quirinale da Presidente della Repubblica: “Secondo me nessuno può dire che possa non farcela, a meno che non sia lui a ritirarsi. E nessuno sottovaluti il suo fascino segreto”.

Oggi De Gregorio si dice “lontano mille miglia dalla politica” e di non volerne sapere della “profusione di eccellenze che si muovono davanti e dietro le quinte”.

Interpellato sulle “capacità di convincimento” dell’ex Cav sui grandi elettori del nuovo Capo dello Stato, si limita a far notare che “Berlusconi queste cose le sa fare” e che “quando si convince di una cosa è inarrestabile”.