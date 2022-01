Quirinale, brividi da Fratelli d'Italia: "Anche noi abbiamo i nostri nomi per il Colle"

globalist

18 Gennaio 2022

Immaginiamo i nomi di Fratelli d’Italia per il Quirinale chi potrebbero essere? Se avessero la cittadinanza italiana Bannon o Orban. Oppure chi? Caio Giulio Cesare Mussolini o Vittorio Feltri, quello dei titoli razzisti e sessisti?

Fratelli d’Italia è nel centrodestra ma non delega nulla a nessuno. Anche noi abbiamo i nostri nomi. Quali sono? Non li facciamo per non danneggiare l’eventuale candidatura di Berlusconi”.

Così Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, fa il punto sull’approccio del partito di Giorgia Meloni in vista delle elezioni del presidente della Repubblica.

“Ragionare insieme, ma nessuna delega a nessuno”, è la strategia di Fdi, chiarisce Lollobrigida ribadendo che il partito è pronto a sostenere la candidatura di Silvio Berlusconi, “ma vogliamo contribuire a verificare le condizioni oggettive. I confronti – assicura il numero di Fdi alla Camera – saranno continui e costanti”.