I positivi non voteranno per l'elezione del Capo dello Stato: si valuta l'ok per gli elettori con febbre ma negativi

18 Gennaio 2022

Non ci saranno deroghe e non sarà fatta alcuna eccezione per il voto dei grandi elettori che dovessero risultare positivi al Covid nei giorni di votazione per l’lezione del Capo dello Stato.

Al termine della capigruppo della Camera, dunque, non si è raggiunta una decisione unanime sulla possibilità di far votare i positivi, o quanto meno i grandi elettori asintomatici, proposta su cui è da giorni in pressing il centrodestra.

Al momento, quindi, non cambiano le regole già fissate: potrà accedere a Montecitoiro solo chi ha il green pass base: ovvero, chi ha fatto il vaccino, chi è guarito dal Covid e chi è negativo con tampone. Accesso non consentito per i positivi.

La riunione dei capigruppo della Camera ha però deciso una istruttoria sulla possibilità per i Grandi elettori per l’elezione del presidente della Repubblica di entrare a Montecitorio per votate pur avendo una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, purché abbiano un tampone negativo.

Il presidente Fico, viene spiegato al termine della capigruppo, “ha sottolineato le criticità costituzionali e regolamentari del voto non in presenza. E i limiti dati dalle misure sanitarie e dalla normativa vigente”.