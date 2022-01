Fratoianni e le verità scomode: "Con i guadagni di Bezos avremmo potuto vaccinare la popolazione mondiale"

globalist

18 Gennaio 2022

Preroll

Sulla sua pagina Facebook, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni solleva un problema che molti fanno finta di non vedere: “Mille dollari al secondo: questo è quanto hanno fruttato i monopoli sui brevetti di Pfizer, Biontech e Moderna. Nel frattempo ad oggi, nei paesi a basso reddito, meno del 5% della popolazione è stata vaccinata. D’altra parte, il solo guadagno di Jeff Bezos nei primi 21 mesi di pandemia (+81,5 miliardi) basterebbe per vaccinare completamente la popolazione mondiale. Non credo che di fronte a tutto ciò possano esserci dubbi”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Siamo governati da un sistema così cieco e ideologico – prosegue il leader di SI – da esser pronto a sacrificare non solo i fondamentali diritti umani, ma l’economia di interi continenti per salvare il business di poche case farmaceutiche.”

Middle placement Mobile

“Sospendere i brevetti sui vaccini, tassare i grandi patrimoni, redistribuire ricchezza e opportunità. Questo è quello che dobbiamo realizzare – conclude Fratoianni – se vogliamo uscire dalla pandemia e se non vogliamo condannarci ad un futuro di ingiustizia sociale. Giustizia sociale e diritto alla salute sono inscindibili. Nel nostro Paese come nel resto del mondo.”