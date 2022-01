Al vertice del M5s, Conte mette sul tavolo l'ipotesi Segre per il Quirinale

globalist

18 Gennaio 2022

Dalla cosiddetta cabina dei 5 stelle, riunita in tarda serata ieri e fortemente voluta da Giuseppe Conte, sarebbe spuntato il nome della senatrice a vita, donna simbolo dell’Olocausto, Liliana Segre. L’ex premier avrebbe esposto diverse ipotesi, strade percorribili dal M5s nella partita del Colle.

Ma sono due le opzioni prevalse nell’incontro finito a tarda notte: candidare una personalità alta, ovvero quella di Segre – destinata a diventare la candidata di bandiera del M5S – oppure lasciare l’Aula se il centrodestra continuerà a tenere in vita la candidatura di Silvio Berlusconi, per evitare eventuali rischi nella ‘quarta chiama’, quando il quorum scenderà e il Cavaliere – il timore che serpeggia – a sorpresa potrebbe persino spuntarla.

Un rischio, per Conte e i suoi, che non può essere in alcun modo corso. Ecco perché sembra prevalere, al momento, l’idea di abbandonare l’Aula.