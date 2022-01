Sul Quirinale fino ad ora solo tatticismi: manca la grande politica

Nuccio Fava

17 Gennaio 2022

Preroll

Eppure l’accoglienza, la comprensione che la morte di Sassoli ha avuto dovrebbe far riflettere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nessun gesto e significato di potere, anzi un volto mite e sorridente hanno sempre caratterizzato l’esercizio severo delle responsabilità, ascolto e accoglienza, disponibilità e servizio per il bene comune per la giustizia e la solidarietà.

Middle placement Mobile

Anche i maggiori responsabili europei hanno espresso gratitudine ed ammirazione auspicando che il suo esempio possa proseguire. Riflettendo però sulle vicende di casa nostra e alle manovre per il Quirinale rimaniamo smarriti per l’enorme distanza. Liquidato come inevitabile il caso Berlusconi, tutto appare inesorabilmente bloccato in contrapposizioni sterili ed inconcludenti.

Dynamic 1

Eppure i dati della realtà sono inesorabili se non ci si incammina verso confusi pasticci o ingegnosi mercanteggiamenti che non porterebbero a nulla di positivo.

Bisogna piuttosto aprire una scelta per proseguire lo stile ed i comportamenti del Presidente uscente e preservare la linea di governo che pur tra tanti problemi ha dato frutti all’Italia con significativi riconoscimenti.

Dynamic 2

Operare forzature e squallide operazioni raccogliticce meramente numeriche , rappresenterebbe una ennesima pagina negativa per la politica in contrasto con gli interessi di fondo della società italiana.