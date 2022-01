L'assessore della Lega paragona il green pass al nazismo, il Pd: "Parole infami sia rimosso"

globalist

15 Gennaio 2022

No vax, negazionismi e l’ossessione di paragonare la lotta al covid al nazismo.

Se non sono della Lega sono di Fratelli d’Italia. E se non sono di Fratelli d’Italia sono della Lega. Quando qualche politico spara bestialità negazionismi, omofone, razziste o sessiste compaiono sempre i sovvenisti.

“Il geniale assessore leghista di Pistoia, Alessio Bartolomei, che con parole infami ha paragonato al nazismo l’introduzione del super green pass dovrebbe dimettersi o essere rimosso subito dal suo incarico, ed espulso altrettanto immediatamente dal suo partito per manifesta indegnità.

Soprattutto sarebbe opportuno che si vergognasse per il resto della sua vita. E, poi, per capire cosa fu davvero il nazismo, dovrebbe essere portato in visita a Sant’Anna di Stazzema, o a Larciano davanti al monumento per le vittime dell’Eccidio del Padule di Fucecchio”.

Così il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

Il riferimento di Parrini è a un commento su Facebook dell’assessore comunale della Lega che, rispondendo a una cittadina che contestava le regole anti-covid, ha scritto:

“Questa roba ha molta più attinenza con il nazismo che con la sanità; ma come già accaduto molte altre volte nella storia, ci se ne accorgerà quando sarà troppo tardi. E poi ci chiederemo: ‘ma come è possibile che sia accaduto?”.