La denuncia dell'ex M5s: "Cercano voti per Berlusconi offrendo candidature e ruoli, anche io contattato..."

15 Gennaio 2022

Le trame di Berlusconi per andare al Quirinale: se fosse vero è sarebbe uno schifo. Ma poiché le testimonianze sono tante, anzi troppe, c’è da pensare che le cose stiano andando così.

Mai nella storia della repubblica si era vista una cosa simile con un condannato colluso con condannati di mafia che si auto-candida e trasforma la vigilia del voto in una televendita su chi offre di più.

In vista dell’elezione del Presidente della Repubblica, prosegue a fari più o meno spenti la cosiddetta ‘operazione scoiattolo’. L’ex grillino Alessio Villarosa, ora nel Gruppo Misto racconta di essere stato ‘sondato’ da persone riconducibili all’area forzista per verificare un suo eventuale appoggio alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.

“Ho ricevuto richieste di incontri da parte di persone vicine ad ambienti di Forza Italia ma ho declinato, rinviando l’incontro a dopo l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma so di altri colleghi contattati, a cui hanno proposto una candidatura blindata in prima posizione e ruoli importanti…”, spiega il deputato ex M5S, il quale non esclude che dal Movimento 5 Stelle possano arrivare voti al Cav nella partita per il Colle.

“Secondo me una quarantina di voti nel Movimento Berlusconi, purtroppo, li potrebbe anche recuperare per arrivare ai 505 tranquillamente. Sembra un film, ahimè”.

“Lancio un appello pubblico a tutti i parlamentari”, rimarca poi Villarosa: “Se venite contattati ditelo pubblicamente, registrate, è drammatico che per eleggere un Capo dello Stato si facciano offerte via telefono. Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato e serve una persona di alta moralità, che non dovrebbe mettersi a fare telefonate offrendo chissà che cosa”.