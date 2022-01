La voglia di Quirinale fa bene alla salute: Berlusconi era malato per i processi ma ora è sano come un pesce

globalist

12 Gennaio 2022

Preroll

Miracoli della scienza medica. O politica, sarebbe il caso di dire. È effettivamente un segno divino che Silvio Berlusconi, che è stato gravemente malato di Covid, che ne ha portato gli strascichi per tutto l’anno appena passato, tanto da essere costretto a farsi ricoverare in ospedale lasciando i giudici che lo attendevano per il processo Ruby Ter in gravi ambasce tutte le numerose volte che l’ex Cavaliere è stato male, ora sia in gran forma per la corsa al Quirinale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Che Silvio Berlusconi sia stato davvero malato o abbia con notevole faccia tosta sfruttato la scusa degli strascichi del Covid per non presentarsi ai processi è una considerazione che lasciamo alla coscienza dei lettori. D’altronde, chi sia Berlusconi lo sappiamo tutti fin troppo bene. E sarebbe un vuoto esercizio di retorica star qui ad elencare tutti i motivi per cui, secondo noi (e secondo tanti) la sola idea di averlo come Capo dello Stato sia aberrante e offensiva per la dignità di tutti gli italiani.

Middle placement Mobile

Basterebbe quel semplice processo al quale non si è presentato, quello scandalo sessuale che coinvolgeva ragazze minorenni e che ha messo in imbarazzo l’intero paese, a ricordare a tutti che il ruolo del Presidente della Repubblica deve, o dovrebbe essere occupato da una figura integerrima, che sia da esempio, da faro per le istituzioni. Davvero vogliamo credere che Silvio Berlusconi, che davanti alla politica ha sempre messo i suoi affari, sia la persona giusta da cui aspettarsi una rinuncia a qualunque interesse personale, come ha ricordato il nostro già rimpianto Presidente Mattarella?

Dynamic 1

Anche questo sarebbe un miracolo, reale però. E allora chiediamoci, siamo nelle condizioni di poter sperare in un miracolo? Oppure sarebbe più opportuno riconoscere che Berlusconi è stato tante cose, ma Presidente della Repubblica non dovrebbe essere tra queste?