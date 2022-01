Orfini rilancia: "Mattarella bis è la soluzione migliore, l'ipotesi Berlusconi è una provocazione"

globalist

10 Gennaio 2022

Berlusconi sta puntando tutte le carte per andare al Quirinale. Ma visto che Renzi pende a destra che potranno mai fare M5s, Pd e Leu?

Il Mattarella Bis? “Spero che si faccia una riflessione tra tutte le forze politiche per capire che questa è la soluzione migliore”.

A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il deputato Partito democratico Matteo Orfini.

Vede l’ipotesi Mattarella Bis solo per un periodo o per tutto il settennato? “Per me se si elegge un presidente lo si fa per tutto il mandato. Nessuno nel mio partito credo sarebbe contrario alla sua rielezione”.

E come vede una possibile elezione di Silvio Berlusconi al Colle?

“La ritengo una provocazione – ha detto Orfini a Rai Radio1 – per le posizioni che ha sostenuto e la storia politica e personale è uno dei simboli dello scontro nel nostro Paese”.