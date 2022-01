Piero De Luca (Pd) attacca Giorgia Meloni: "Irresponsabile, continua a rincorrere i no vax"

globalist

7 Gennaio 2022

La destra italiana cavalca ricette che sono peggiori di quelle di Bolsonaro e Trump. E, tra l’altro, sperano che in questo modo riusciranno anche a ottenere il voto degli italiani.

“Giorgia Meloni è irresponsabile e continua a rincorrere i no vax. Questo significa chiamare ‘estorsione di Stato’ la multa di 100 euro prevista per gli over 50 che continuano a non vaccinarsi. Con centinaia di migliaia di morti finora a causa del virus e ancora oggi la stragrande maggioranza di persone non vaccinate che occupano e affollano le terapie intensive dei nostri ospedali, invece di sostenere l’adozione di misure quanto più rigorose e prudenti possibili, Meloni continua a solleticare e giustificare i No Vax solo per logica di mero consenso elettorale”.

Lo afferma in una nota Piero De Luca, vice-capogruppo del Pd alla Camera.

“Il Paese – secondo De Luca – avrebbe bisogno di unità e senso di responsabilità in questa fase difficile. I vaccini salvano la vita e sono l’unica arma per sconfiggere definitivamente il virus. Bisogna rafforzare ed estendere l’obbligo vaccinale, non attaccarlo miseramente, se vogliamo davvero aiutare il Paese, proteggere i nostri cari e difendere soprattutto i più fragili”.