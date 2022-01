Renzi attacca Conte e si autoincensa: "Con Draghi Italia Viva ha salvato l'Italia, diteci grazie"

globalist

6 Gennaio 2022

Preroll

Matteo Renzi attacca ancora una volta Conte, si intesta l’arrivo di Draghi (La scelta è stata di Mattarella, ma con il noto egocentrismo dell’ex rottamatore si cerca di far passare il capo dello Stato come un passacarte) e si autocelebra.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Chi vuol il Premier Mario Draghi al Colle costruisca una maggioranza anche per il governo del dopo. A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Middle placement Mobile

“Draghi sarebbe un perfetto presidente della Repubblica come è stato un perfetto premier. Se vogliamo mandarlo al Colle, tuttavia, serve la politica . Perché l’arrivo di Draghi non è stata una sconfitta della politica ma un capolavoro della politica”, evidenzia.

Dynamic 1

“Nell’ultimo anno ogni giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di Italia Viva per mandare a casa Conte e portare Draghi. Persino chi ci odia dovrebbe dirci grazie: abbiamo salvato l’Italia. Non sono dunque titubante su Draghi ma faccio politica. Draghi – sottolinea Renzi – è un punto di forza di questo Paese. Se vogliamo mantenerlo a Palazzo Chigi gli va data massima agilità politica. Se vogliamo che stia al Colle va costruita una maggioranza presidenziale ma anche una maggioranza politica per il governo del dopo. Per farlo serve una iniziativa politica non tweet a caso”.