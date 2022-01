Tajani getta la maschera: "Berlusconi al Quirinale si può, abbiamo contattato il gruppo misto"

globalist

5 Gennaio 2022

La destra vuole il condannato Silvio Berlusconi presidente della repubblica e lo vuole nonostante sia un personaggio indigesto che getterebbe l’Italia nel ridicolo internazionale e che in passato è già stato coinvolto in una vicenda di compra-vendita dei senatori.

E adesso Forza Italia sta dando la caccia ai transfughi e a tanti scappati di casa mettendo sul piatto la conclusione della legislatura, ossia altri due anni profumatamente pagati rispetto alla prospettiva di tornare a casa, molti senza arte né parte.

Per l’elezione del Presidente della Repubblica “il gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela”.

Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, in un’intervista a ‘La Repubblica’. A chi gli chiede se il leader del partito, Silvio Berlusconi, sia in corsa per il Quirinale, Tajani risponde:

“Ufficialmente la decisione verrà presa fra qualche giorno, quando ci sarà il vertice del centrodestra. Per noi è il miglior candidato possibile e non è divisivo come dice la sinistra: ogni Presidente ha una sua storia, pensiamo a Mattarella, che è stato un autorevole rappresentante della sinistra Dc prima di salire al Colle”.

E su Meloni e Salvini assicura: “Hanno entrambi già detto che lo appoggeranno lealmente. Io mi fido. Il centrodestra sarà coeso”. “C’è un folto gruppo di parlamentari, quelli del Misto, che non stanno in alcun partito e saranno decisivi… Sono in contatto con i nostri parlamentari e dirigenti. Ne abbiamo un numero piuttosto consistente.

Poi parleremo anche con Renzi”, prosegue Tajani.