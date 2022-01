La bolsonariana Meloni attacca ancora il Governo: "Gestione dell'epidemia da incapaci"

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

“Il Governo ha sbagliato tutto nel contrasto alla pandemia” dichiara Giorgia Meloni, la stessa che fraternizza con i vari leader sovranisti dei paesi europei dove il Covid ha costretto a quarantene e misure drastiche che l’Italia non ha sperimentato nemmeno in questa seconda ondata, proprio grazie alle misure del Governo e alla responsabilità della maggior parte degli italiani che si sono vaccinati e hanno vaccinato anche i più piccoli.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma nonostante l’evidenza, Meloni continua con i suoi sproloqui: “Concentrare tutte le energie solo sui vaccini è la scelta più facile, ma non la più efficace. E ora ne vediamo i disastrosi risultati: impennata di contagi e di morti” afferma, come se ci fossero altre strade percorribili oltre il vaccino o se la variante Omicron fosse colpa del Governo.

Middle placement Mobile

“Il problema – prosegue – è che per non ammettere di aver sbagliato questi incapaci, invece di cambiare rotta, continuano imperterriti per la loro strada: obbligo vaccinale per lavorare, iper mega green pass. Ma continuano a non fare nulla per potenziare i mezzi pubblici; per la ventilazione meccanica controllata, per sostenere le aziende a sanificare i posti di lavoro, per mettere in sicurezza gli anziani (secondo i dati dell’Iss l’età media dei decessi è di circa 80 anni), per controllare i confini; per sostenere le cure domiciliari; per potenziare la sanità pubblica; per garantire trasparenza sui vaccini. È questo il ‘modello Italia’ tanto decantato dai menestrelli del governo dei migliori? Perché non è serio né responsabile far finta che vada tutto bene mentre la situazione precipita”.

Dynamic 1

Andando a smontare punto per punto la filippica della leader di Fratelli d’Italia, l’unica arma che abbiamo a disposizione contro la pandemia è il vaccino. Non esiste altra strada. Il non volerlo ammettere è una paura strategia politica per non perdere il favore dei no vax, come invece succede a Salvini.

Non sfugga inoltre l’ennesima uscita sul ‘controllo dei confini’: misura completamente inutile che Meloni declina volutamente in salsa migranti, visto che – ancora non è chiaro come – vaccinare i bambini consentirebbe l’ingresso dei clandestini che portano le varianti. Cosa del tutto senza senso e peraltro non vera, dato che i migranti arrivati durante queste feste sono per la quasi totalità negativi al Covid.