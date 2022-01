Renzi critica Letta: "Ha rotto con noi ma ora è isolato e rischia di essere ininfluente sul Quirinale"

globalist

2 Gennaio 2022

Parole che sembrano una mezza ora sul Pd, visto che l’ex rottamatore fa riferimenti al gruppo parlamentare democratico dove i suoi ex fedelissimi sono in maggioranza anche se non l’hanno seguito in Italia Viva.

“Fatico a capire il disegno di Letta. Prima ha rotto con noi attribuendo a Italia Viva il fallimento sullo Zan che invece è stato un clamoroso autogol del nuovo Pd. Poi ha scommesso sul rapporto con la Meloni che ha risposto annunciando il voto per Berlusconi. Infine non si è accorto che Conte e Di Maio stanno litigando per capire chi sceglierà i pochi posti rimasti ai 5 Stelle alle prossime elezioni. E in questa battaglia campale entrambi flirtano segretamente con Salvini lasciando Letta solo. Alla ripresa i gruppi parlamentari del Pd – composti da gente che conosce la politica – aiuteranno il segretario a uscire dall’isolamento in cui si è cacciato Altrimenti, per la prima volta il Pd sarà ininfluente rispetto alla scelta dell’inquilino del Colle”.

E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Quando Conte, capo del partito con più parlamentari, dice: ‘Che bello eleggere una donna’ senza fare proposte o identikit capisci che quello non è un capo e che quel partito non ha futuro. Dire ‘mi piacerebbe una donna al Colle’ ha lo stesso valore politico di dire ‘non ci sono più le mezze stagioni'”, commenta poi Renzi, spiegando che “la politica è capacità di condividere e condizionare, non ripetere frasi fatte da bar dello sport”.

Però al momento il cosiddetto isolamento di Letta ha portato ad una ottimo risultato alle ultime elezioni amministrative e il Pd è tornato primo partito nei sondaggi, al netto di quello che valgono i sondaggi.