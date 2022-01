La sgarbata Meloni finge di elogiare Mattarella ma in realtà scalcia e lancia veleni

globalist

1 Gennaio 2022

A volte si farebbe meglkio a tacere. Ma si sa, la scalmanata estremista di destra che guida Fratelli d’Italia fa dell’urlo e della aggressività un’arma con la quale cerca di sottrasse consensi all’altro estremista di destra che con la sua Bestia ha in precedenza avuto il primato dell’istigatore di odio telematico nei confronti degli avversari e degli odiati migranti.

E adesso l’ex missima ha fatto finta di elogiare Mattarella per il suo discorso di fine anno mentre in realtà il suo obiettivo è quello di attaccarlo. Altrimenti non si capirebbe perché, a commento di un altissimo discorso del presidente, abbia per forza voluto uscire dal seminato e parlare della prossima elezione del Capo dello Stato alzando le sue bandierine.

“Un grazie sincero al Presidente Mattarella per le sue parole di commiato, alte e di grande valore istituzionale. Il suo discorso di commossa vicinanza agli italiani di ogni ceto, lo stimolo per proseguire a rialzare la testa e il ringraziamento alle categorie e agli uomini delle Istituzioni, fanno di questo messaggio di fine anno la degna alta e nobile conclusione di un difficile settennato”.

Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Il suo è il miglior augurio che alla più alta tra le Istituzioni salga persona capace di svolgere l’alto magistero con lo spirito patriottico che serve alla nostra Italia. Nel ringraziarlo ancora ci uniamo al suo auspicio. Se qualcuno volesse nuovamente utilizzare l’allarme Covid, per indurre il Presidente a modificare il suo pensiero e riproporne strumentalmente la rielezione, sappia che Fratelli d’Italia -conclude Meloni – sarebbe contraria. Con rispetto ma con altrettanta fermezza”