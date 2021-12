Lavitola (il condannato) anticipa il 'colpo di scena': "Berlusconi aspetterà di avere i voti per il Quirinale e poi..."

globalist

29 Dicembre 2021

Chi parla di Berlusconi? Un suo ex ‘spasimante’ passato alle cronache per la sua disinvoltura, gli arresti, le condanne, i lunghi periodi in latitanza e i contatti con i servizi segreti.

Valter Lavitola, quello che viaggiava sugli aerei di Stato senza far parte delle delegazioni ufficiali e che fu accusato da Italo Bocchino di fare dossieraggio contro Gianfranco Fini su ordine di Berlusconi. Proprio questo personaggio vorrebbe farsi garante della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale.

“Berlusconi presidente della Repubblica? Garantirebbe tutti, proprio per ricucire con chi non lo ha mai votato. Assicurerebbe Draghi al governo. Con i partiti, farebbe una moral suasion per dare stabilità al sistema, strizzerebbe l’occhio alle istituzioni europee, darebbe nuova linfa perfino ai suoi detrattori, rinfocolando tutta la politica. E accelererebbe sulla riforma della giustizia, a partire dal Csm”.

Lavitola annuncia anche un futuro colpo di scena: ”Avuta la controprova che ha chiesto, incassato un gran numero di schede bianche alla prima chiama, Berlusconi prenderà la parola per fare un annuncio.

Quando avrà capito di avere la vittoria in tasca, dirà che ringrazia tutti, che ha dato tanto alla politica ed avuto così in cambio l’attestazione di stima che aspettava. Di essere però divisivo e dunque non interessato a proseguire la corsa”.

Secondo Lavitola, una volta ottenuti i voti, il presidente di Forza Italia proporrebbe come capo dello Stato ”Mario Draghi, che lui ha nel cuore. E poi c’è Giuliano Amato, ma secondo me Berlusconi non li vede come alternative, li vede come ticket: chiederà a Draghi di fare il Presidente della Repubblica per concordare con lui che la proposta di incarico per formare il governo venga data ad Amato. Perché lo penso? Sono un osservatore che si confronta con voci autorevoli. E che raccoglie pareri assai influenti. Ci sono ancora piccoli circoli di persone che sanno leggere e scrivere. E che si riuniscono nel retro di certi locali, la sera, a Roma”. “