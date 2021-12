Salvini senza argomenti: continua a rilanciare notiziucole per attaccare i migranti (e la Boldrini)

globalist

28 Dicembre 2021

Quando si è tristi, si torna sempre dove si è stati felici. Lo stesso, mutatis mutandis, si può dire per Salvini: quando non sai cosa dire, torna sui tuoi argomenti preferiti. E quindi sono giorni, questi delle feste, in cui Salvini, esaurita la spinta propulsiva del Natale che, purtroppo per lui, viene una sola volta l’anno, per far parlare di sé ha bisogno d’altro. E quindi applica una vecchia tecnica dell’ormai azzoppata Bestia morisiana: dragare le cronache locali alla ricerca di casi che abbiano tutti una cosa in comune: devono riguardare migranti, o ‘risorse’ come le chiama lui in spregio di Laura Boldrini.

Basta scorrere la pagina Twitter del leader della Lega: mentre nel mondo succede di tutto, letteralmente, Salvini non vuole che l’attenzione si spenga su un uomo che si è denudato, ha cercato di colpire gli agenti col coltello e ha minacciato i passanti e lanciato sassi contro le auto in sosta. Insomma, una persona disturbata, sicuramente da aiutare per l’incolumità sua e degli altri, come ne esistono decine di migliaia e, sorpresa per Salvini, non è la loro nazionalità o il colore della loro pelle a causare il loro comportamento.

Imbecille in centro a Torino cerca di colpire gli agenti col coltello, si denuda, minaccia i passanti e lancia sassi contro le auto in sosta. Chissà se anche questa “risorsa” resterà libera di dare sfogo alle proprie passioni… pic.twitter.com/rypI6upWwU — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 27, 2021

È quasi scientifico il modo in cui il Twitter di Salvini sia una vetrina di notiziucole senza alcuna importanza, tralasciando ogni fatto di cronaca dello stesso tenore che riguarda però gli italiani. Da notare, poi, i due pesi e due misure della Lega, che giustifica senza se e senza ma chiunque spari a rapinatori anche se la loro vita non è mai davvero in pericolo, dietro l’idea che la difesa sia sempre legittima.

Lo scorso febbraio, Salvini è andato a trovare in carcere un imprenditore condannato a 4 anni e mezzo per tentato omicidio, dopo che aveva sparato a un ladro che si era introdotto nel suo cantiere. A giugno, invece, il segretario del Carroccio aveva espresso solidarietà a un tabaccaio che aveva sparato e ucciso un ragazzo moldavo, sorpreso a rubare nel suo locale. Nemmeno un mese fa, invece, Salvini ha lanciato un hashtag di sostegno a un gioielliere siciliano che aveva ucciso due rapinatori nel 2008, per cui il pm ha chiesto 17 anni di reclusione.