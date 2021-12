La faccia tosta di Meloni, la 'bolsonariana': "Il governo faccia il mea culpa sul Covid..."

globalist

27 Dicembre 2021

Ci vuole una bella faccia tosta. Lei che si è opposta fin dall’inizio ad ogni restrizione anti-Covid e che, se fosse dipeso da lei, staremmo peggio del Brasile di Bolsonaro

Ora tuona ancora, dimenticando che l’Italia sta peggio di quasi tutti i paesi della Ue e che le nuove misure hanno avuto un impatto bassissimo sulle attività lavorative e il tempo libero, salvo dare fastidio alla minoranza no-vax che sta tanto a cuore alla destra.

“Le scelte del Governo Draghi, sia nella lotta alla pandemia sia nella comunicazione, hanno prodotto un disastro senza precedenti: far credere agli italiani che la vaccinazione avrebbe reso immuni dal Covid e che sarebbe bastato il green pass per avere la “garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose”.

Aver imposto, con il decreto Festività, il tampone anche ai vaccinati è la conferma che tutto quello che ci è stato raccontato finora dall’Esecutivo e dalla grande stampa era falso e che decine di milioni di italiani sono state spinte a comportamenti superficiali che esponevano al rischio contagio per un’informazione sbagliata. A questo si aggiunge un’altra grave responsabilità: aver spaccato la società tra buoni e cattivi, creando di volta in volta nemici da combattere per coprire i propri fallimenti. Il Governo faccia mea culpa e ammetta i suoi errori”

Lo ha detto la presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.