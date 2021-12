Il sindaco di Torino contro i no vax: "Non hanno ancora capito che senza vaccini saremmo in lockdown"

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

Purtroppo dopo un anno siamo ancora qui a spiegare 5 milioni di italiani ottusi che senza i vaccini avremmo i morti per strada…”Il lavoro che lei ha preso in mano ha dato una sterzata importante alla campagna vaccinale le sono grato da cittadino e da sindaco di Torino”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così il primo cittadino del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, incontrando il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in visita al Sermig di Ernesto Olivero. “Ci tenevo ad esserci per consegnarle due messaggi – ha aggiunto Lo Russo – il primo è un grazie per il lavoro che sta facendo di cui siamo tutti orgogliosi e il secondo è un incoraggiamento a farlo con sempre maggiore intensità ed energia perché questo è l’unico strumento che abbiamo. E’ un lavoro molto complicato e da parte nostra ha tutto il supporto politico”.

Middle placement Mobile

“Bisogna essere molto chiari, se oggi non avessimo avuto i vaccini e questo senso di responsabilità degli italiani saremmo in pieno lockdown e anche così stiamo facendo fatica per cui è importante il lavoro che si sta facendo così come è importante l’opera di chiarezza e cultura politica perché c’è ancora troppa disinformazione, la campagna no vax si alimenta di falsità e la politica deve dare una mano e anche molti medici. Il fatto che ci siano le istituzioni schierate è fondamentale”, ha concluso.