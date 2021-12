Anche Forza Italia per il lockdown per soli non vaccinati: chi ha tre dosi non può avere stesse restrizioni dei no vax

globalist

27 Dicembre 2021

Anche Forza Italia è d’accordo sul lockdown per soli non vaccinati. I no vax stanno bloccando il Paese. Ora basta. “Bisogna ripensare il sistema di isolamento per i vaccinati con terza dose che entrano a contatto con un positivo e non possono essere soggetti alle stesse restrizioni di chi non vuole vaccinarsi. Serve un cambio di strategia, oppure rischiamo di ritrovarci a gennaio con il Paese completamente bloccato.

L’aumento dei contagi e la sempre maggiore occupazione delle terapie intensive richiede, infatti, di intervenire con urgenza sui non vaccinati, anche aumentando le attività e le categorie per cui è obbligatorio il green pass rafforzato. Correre con le terze dosi è indispensabile, ma finché ci sarà una così vasta platea di no vax questo sforzo rischia di essere vanificato o comunque di risultare insufficiente per tornare sotto il livello di guardia.

E’ arrivato il momento di ragionare seriamente su un lockdown per i soli non vaccinati che consenta di dare respiro al sistema sanitario e di ridurre il numero di contagi tra chi, non essendo immunizzato, contrae il Covid nelle sue forme più gravi e lo trasmette con maggiore facilità”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.