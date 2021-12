La ricetta 'bolsonariana' di Meloni contro il Covid: "Fermare l'immigrazione, il governo non capisce niente"

globalist

22 Dicembre 2021

Se c’è una parte politica che non può parlare di pandemia quella è la destra. Le ricette di Trump e Bolsonaro hanno dimostrato il loro fallimento.

I governatori e sindaci trumpiani che negli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi misura di precauzione sono tra i principali alleati della pandemia.

In Italia c’è stata una destra che si è opposta a tutte le chiusure, che quando non c’erano ancora i vaccini ha preferito scegliere di difendere la movida dei ricchi e le discoteche rispetto alla salute pubblica. E anche in tempi recenti ha contentato ogni forma di cautela, ovviamente il green pass e sui vaccini ha tenuto una posizione ambigua senza mai condannare senza equivoci le follie no vax.

Bene, questa destra ha la faccia tosta di parlare.

“Il fatto che il governo continui ad andare avanti solo con il super Green pass che non risolve nulla mi pare distante anni luce dal governo dei migliori”.

Così la leader di Fdi Giorgia Meloni a 24 Mattino su Radio 24. “Il governo procede a tentoni, non ci stanno capendo niente”, ha concluso.

“Non si può dire da una parte ‘seguiamo la scienza’ e dall’altra obbligare il popolo a fare qualcosa. Abbiamo sempre saputo che esistevano le varianti. La campagna vaccinale è fondamentale ma da sola non risolve i problemi, si deve intervenire sui mezzi pubblici e sull’incremento dell’aerazione meccanica nelle scuole. Avrei fermato l’immigrazione irregolare, con persone che arrivano da Paesi non vaccinati”.

Peccato che questa sua ultima affermazione sia stata chiaramente smentita dalla stessa Croce Rossa che ha spiegato che, semmai, i rischi arrivano da chi entra nel nostro paese da un aereo, treno, attraverso le frontiere di terra. Non dai migranti che appena arrivano vengono testati e messi un quarantena. Senza considerare che i migranti sono una irrisoria minoranza rispetto a chi ogni giorno arriva in Italia dall’estero.