Marcello Pera: "Io tra i papabili al Quirinale? Chi ha l'etichetta di candidato se smentisce conferma, quindi..."

20 Dicembre 2021

Non solo Silvio Berlusconi, ma uno dei nomi che circolano di più in area centrodestra per la Presidenza della Repubblica è quello di Marcello Pera che durante un’intervista ha affermato: “Nessuno può imporre o farsi imporre qualcuno da nessuno”, ma il centrodestra “ha cominciato bene” la corsa al Quirinale “chiedendo un tavolo per tutti e rivendicando il peso determinante che ha”.

“Pensi al malcapitato che si trova l’etichetta di candidato sul collo – ha commentato l’ex presidente del Senato, che contesta il sistema di elezione del capo dello Stato e ne auspica l’elezione diretta – Se smentisce, conferma. Se conferma, esce dal novero dei candidati”.

Chi sta facendo un pensierino al Colle è Silvio Berlusconi. “Diamo merito a Berlusconi di aver violato una regola un po’ farisea – ha spiegato Pera – per cui alla Presidenza della Repubblica non ci si candida. Lui invece si è candidato e la cosa mi sembra che corrisponda a esigenze di trasparenza… I cittadini vivono questa elezione come una lotteria o un gioco da cui sono esclusi”.

Pera segue Berlusconi nelle attenzioni al Movimento 5 stelle. “Questa ‘eclisse dei Cinque Stelle’ a me pare una transizione faticosa, ma esaltante, da una fase all’altra. Devono ridefinirsi. Quanto all’allineamento al Pd, mi sbaglierò, ma non mi pare che Di Maio la pensi in questo modo. È un giovane leader – ha detto Pera – che non ha opinioni precostituite e conformista, con esperienze importanti di governo. Non credo ami autodefinirsi subalterno”.

Candidato naturale al Quirinale è Mario Draghi. “Ecco un pro: Draghi è una figura altamente rappresentativa. Ecco un contro: se diventa presidente della Repubblica, lascia un lavoro importante incompiuto, senza sostituti di pari livello. Un altro pro: Draghi è apprezzato da tutti. Un altro contro: Draghi è temuto da tutti”.