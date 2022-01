Pera, il nemico del Papa: "Il suo pontificato uno scandalo, la chiesa è una Ong che ha trasformato Greta in un idolo"

globalist

25 Gennaio 2022

Preroll

Pera ce lo ricordiamo presidente del Senato e politico sotto sotto il tacco di Berlusconi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma anche ultimamente si è distinto per appoggiare la chiesa tradizionalista che combatteva Bergoglio ed era più propensa ad alzare muri che costruire ponti.

Middle placement Mobile

Torniamo al dicembre del 2019 e Marcello Pera sferrò un duro attacco nei confronti di papa Francesco.

Dynamic 1

Il berlusconiano allora disse su Bergoglio che andava “apertamente contro la tradizione, la dottrina e introduce innovazioni, comportamenti e gesti inspiegabili”.

In quel periodo Marcello Pera fu intervistato dal sito di informazione cattolica La Fede Quotidiana e sparò a zero su Francesco: “Questo pontificato è uno scandalo in senso biblico, disorienta e fa cadere i fedeli, non porta frutti, anzi li fa diminuire”.

Poi aggiunse: “Un oltraggio alla ragione. Però nessuno, fedeli o vescovi, dice nulla, nessuno ha il coraggio di ribellarsi, eppure sono in tanti che dubitano”.

Dynamic 2

Poi l’attacco alla solidarietà e all’accoglienza dicendo che la Chiesa fosse “ridotta ad una specie di Ong” che “bada maggiormente al sociale”. A Pera non andava giù che la Chiesa abbia “trasformato Greta in un idolo” e che si corra “dietro a visioni solidaristiche, politiche e sociali”, al cosiddetto “buonismo”, con i pastori della Chiesa che “si dimenticano spesso della salvezza delle anime che è il loro compito principale”.

E poi l’accusa delle accuse che vengono dall’ala ultra-tradizionalista: ossia quella di Bergoglio e della chiesa bergogliana non era tolleranza ma “resa, calarsi le braghe davanti al laicismo, al secolarismo e al relativismo. Ovviamente anche davanti all’ islam che non è un credo di pace e di misericordia come vogliono farci credere, ma invita alla sopraffazione”.

Dynamic 3

Contro il Papa, contro la solidarietà, contro la difesa dell’ambiente, contro la chiesa che accoglie il tutto condito in salsa islamofoba.

Giusto la destra – che ama Trump e Bolsonaro – poteva proporre un personaggio simile.