Letta: "Il capo largo non so stringe o allarga a seconda delle dichiarazioni di giornata ma..."

19 Dicembre 2021

Quali alleanze per le prossime elezioni? Al momento ci sono dei incrociati e tra i più zelanti Calenda e Renzi che non vogliono M5s sperando di spostare l’asse verso il centro (o la destra).

“Il campo largo non è un’operazione che si stringe e si allarga a seconda delle dichiarazioni di giornata o a seconda delle discussioni, delle liti, degli accordi che si fanno. E’ una filosofia che noi porteremo avanti da qui alle prossime elezioni con la intensità maggiore che potremo”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D’Elia, candidata dem per il collegio Roma 1 alle elezioni suppletive della Camera.

Letta ha ringraziato, fra i presenti, realtà civiche e partiti della coalizione che sosterrà D’Elia, poi ha aggiunto: “Il campo largo sarà coi cittadini, innanzitutto di questo collegio e poi nel 2023, quando voteremo in tutta Italia. Non è di altro tipo e sono sicuro che sarà forte e vincente”.

Il problema dei morti sul lavoro

Partecipando all’inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D’Elia, candidata alle suppletive Camera nel collegio Roma 1, il segretario del Pd Enrico Letta ha citato in apertura la tragedia di Torino, dove il crollo di una gru è costato la vita a tre operai.

“Ricordiamo – ha detto – tre persone che hanno perso la vita ieri, penso sia doveroso per il nostro partito, per il centrosinistra, per la nostra coalizione, per noi come amministratori e come persone e cittadini. Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico ieri a a Torino purtroppo sono stati falcidiati, un’altra tragedia sul lavoro”.

“Solo ieri – ha aggiunto il leader democratico – ci sono state 5 vittime sul lavoro. Per quanto ci riguarda l’attenzione è affinché il nostro Paese non sia quello delle tragedie sul lavoro quotidiane, ogni volta, ogni momento; il fatto che si riescano ad applicare finalmente le regole, che stiamo cercando di rendere ancora più forti, la prevenzione perché fatti di questo genere non si ripetano”. Infin e Letta ha espresso “vicinanza a loro e alle loro famiglie” ricordando “le parole del sindaco (di Torino, ndr), molto belle”.