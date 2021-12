Gualtieri: "È una grandissima gioia sostenere Cecilia D'Elia "

globalist

19 Dicembre 2021

Preroll

Un seggio conteso. Prima fuoco e fiamme di Renzi e Calenda che non volevo si candidasse Conte. E poi ancora la polemica di Renzi e Calenda che non volevano che il Pd proponesse un suo candidato senza aver fatto un accordo con loro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E forse Azione e Italia Viva presenteranno un candidato alternativo.

Middle placement Mobile

“Per me sostenere e votare una persona come Cecilia D’Elia è una grandissima gioia, abbiamo fatto politica insieme fin dai tempi dell’università, è una persona che conosco bene e su cui so che questo collegio potrà contare. Potrà contare su di lei il Pd per gli appuntamenti importanti che ci attendono, ma sarà soprattutto un punto di riferimento per questo territorio, per le cittadine e i cittadini, anche grazie a una sua visione che mette al centro le donne, la loro valorizzazione, una politica aperta e inclusiva. Ce la metteremo tutta in questa campagna e sono certo che con il modo di fare di Cecilia, mai urlato ma concreto e determinato, ce la faremo. Forza Cecilia!”.

Dynamic 1

Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.