Renzi punge Meloni: "Trovare un patriota? Certo, come Ciampi, Napolitano e Mattarella..."

15 Dicembre 2021

Una puntura a destra ogni tanto ci sta, anche se Renzi è il vero amico del giaguaro, ossia destra, sinistra, centro segue sono la sua convenienza e ogni sua azione difficilmente può essere letta come una scelta di campo.

“La leader di Fdi ha fatto un appello a trovare un patriota” per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, “noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo, patriota è stato Carlo Azeglio Ciampi, patriota è stato Giorgio Napolitano e patriota è stato Sergio Mattarella che ringraziamo per il suo lavoro”.

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi prendendo la parola nell’aula del Senato dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue.