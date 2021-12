Letta chiude le porte a Berlusconi: "Non c'è mai stato un presidente della repubblica leader di partito"

globalist

15 Dicembre 2021

Il segretario del Pd Enrico Letta sbarra la porta all’ipotesi Berlusconi al Quirinale, voluto fortemente da Forza Italia e un po’ meno dagli alleati Lega e Fratelli d’Italia, che però non sono stati in grado di esprimere un’alternativa.

“Rivedendo i 12 profili dei presidenti della Repubblica che abbiamo avuto vengono fuori alcune cose interessanti, viene fuori che non c’è mai stato nessun leader. Nessun capo politico è mai stato presidente della Repubblica. Sono stati presidenti della Repubblica figure più istituzionali, piuttosto che capi politici” dice Letta, evidenziando come Berlusconi non sia adatto al ruolo perché non una figura super partes.

“E se è avvenuto così in 70 anni di storia repubblicana – ha osservato anche facendo riferimento al libro ’12 Presidenti’ di Alberto Orioli – non è un caso: è che la figura disegnata dai costituenti richiede una personalità di spiccato senso delle istituzioni, basti pensare che una gran parte di Presidenti erano stati presidenti di uno dei due rami del Parlamento. Mattarella è stato giudice costituzionale”.

Letta ha sottolineato che si è sempre trattato di profili provenienti da “incarichi istituzionali normalmente super partes”. E, ha concluso: “questo secondo me è importantissimo, perché già disegna il profilo fondamentale nella scelta della presidente o del presidente che dovremo fare a fine gennaio”.