Meloni la 'bolsonariana' del Covid: "Non sono no-vax ma nemmeno stupida"

14 Dicembre 2021

Lei non è stupida. Magari pensa che stupidi siano quelli che gli vanno dietro e che abboccano a tutte le fesserie che dice: dalla sinistra responsabile della guerra in Libia, dichiarata dal governo Berlusconi con La Russa ministro della difesa all’inesistente invasione, ai migranti che giravano libero per l’Italia mentre c’era il lockdown (qualcuno ha mai visto feste e balli di migranti per la strada quando c’era il coprifuoco o piuttosto feste clandestine dei soliti noti protetti politicamente dagli altri soliti noti?).

O quando dice di non essere fascista mentre candida i discendenti di Mussolini e ha il partito pieno di fascisti dai quali non ha mai preso le distanze chiaramente e fino in fonda dicendo che il duce fu un criminale che tolse la libertà agli italiani e che la repubblica di Salò rappresentò il volto feroce e sanguinario del fascismo nel cui nome furono sterminati migliaia di italiani, compresi vecchi, donne e bambini come a Marzabotto, a Sant’Anna di Stazzema e in tanti altri posti.

E si potrebbe continuare fino all’affermazione – la cui logica è sfuggita ai più – per la quale non faceva vaccinare la figlia piccola perché così si favoriva l’arrivo dei clandestini in Italia.

E oggi che ha detto? Giorgia Meloni ha negato di essere “no vax”, ma – ha aggiunto- “non sono manco stupida”.

In una intervista al sito del Corriere della Sera, l’estremista di destra ha affermato: “`No vax’ e `no green’ pass sono due cose molto diverse. E’ un’idiozia dire che essere contrari al `green pass’ significa essere contrari ai vaccini. Io sono vaccinata e sono contraria al `green pass’. Io sono vaccinata, posso essere `no vax’? No, non sono `no-vax’, ma non sono manco stupida”.

Diciamo che non è stupida ma si è ben guardata di fare un minimo appello per le vaccinazioni, visto che a destra i negazionismi pullulano. Si è ben guardata anche ultimamente e di fronte alla quarta ondata a dire che i vaccini sono necessari. E per quanto riguarda le misure anti-pandemia c’è da dire che con Salvini ha ipotizzato scelte che nemmeno Bolsonaro e Trump insieme si sarebbero mai azzardati a fare.

Ma per fortuna non è lei al governo, altrimenti…