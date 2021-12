La Lega ‘corteggia’ Renzi e lo elogia: “È il più vicino a noi”

globalist

14 Dicembre 2021

Preroll

Che bel quadretto! Si avvicina l’elezione del Presidente della Repubblica e i due Matteo sono sempre più vicini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Chi sarà disposto a votare Renzi pur di infastidire Letta? Il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana, ne è certo anche se sembrano più un’avance politica: Italia Viva di Matteo Renzi è il partito più vicino al centrodestra. Lo ha detto al Corriere della Sera.

Middle placement Mobile

“Italia viva è il partito a noi più vicino sull’arco costituzionale. Diciamo che sfiora il centrodestra”. Motivo per cui secondo Fontana per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica non si potrà prescindere dal centrodestra: “Questa volta non potrà accadere. In Parlamento l’area che guarda a noi è più vasta di quella dei partiti del centrodestra”.

Dynamic 1

Sarà comunque “importante interloquire con tutti” aggiunge l’esponente leghista. “Per esempio ritengo che conoscere l`opinione di Conte sia giusto, rappresenta la prima forza in Parlamento”.